Ancora Cristiana Girelli, ancora Italia, ancora una vittoria. Nella corsa all'Europeo, la Nazionale di Milena Bertolini non ha ancora perso una partita: anche oggi, a Palermo, è arrivata una vittoria convincente contro la Bosnia. 2-0, il risultato finale: a segno la bianconera e Manuela Giugliano, regista della Roma. Archiviata la prima frazione col doppio vantaggio, le azzurre amministrano nella ripresa, sfiorando il tris con la traversa di Tarenzi. Le italiane continuano a viaggiare a punteggio pieno: protagoniste anche le juventine Gama, Rosucci e Giuliani. "Felice per le ragazze, vittoria importante. Abbiamo reso noi il match più facile. A volte esageriamo, dobbiamo fare le cose semplici, così metteremo in difficoltà chiunque", le parole di coach Bertolini.