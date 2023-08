femminile esce sconfitta dale lascia così iluscendo alla fase a gironi. Incredibile, lascia tutti a bocca aperta. La stessa CT Milenaprima di partire per la Nuova Zelanda aveva dichiarato che. Un girone decisamente alla portata delle azzurre quello con Svezia, Argentina e Sudafrica. Soltanto la Svezia per ranking era superiore alla squadra di Milena Bertolini, però soltanto sulla carta, in campo persino il Sudafrica ha messo in difficoltà l'Italia, fino persino ad eliminarla.Dopo il pessimo Europeo della scorsa estate le aspettative sul campionato del Mondo erano certamente elevate:, l'Italia affonda ancora di più nel baratro. Non basta la solita Cristiana, inspiegabilmente utilizzata in due delle tre partite soltanto (nemmeno in quella più complicata contro la Svezia, dove certamente i suoi centrimetri avrebbero fatto comodo), per un totale di circa mezz'ora in campo. La numero 10, capitano di questa Nazionale,, regalando i tre punti con l'Argentina e riportando a galla la squadra oggi, ma non è bastata.Cosa colpisce però di questa Nazionale? La scelta di non portare Saradi certo è stata una mossa azzardata della CT, coraggiosa si può anche definire. Sempre parlando di coraggio vengono mandate in campo parecchie giovani: Chiarae Giuliahanno disputato tre gare su tre,, complice quel pizzico di spensieratezza forse. La domanda però viene spontanea:Di certo le renderà più forti e sarà un'esperienza che si porteranno dietro sempre. La mancata convocazione di Aurorae Martina, quest'ultima miglior marcatrice italiana della passata Serie A hanno lasciato da subito molti interrogativi. Certo, sono state portate giocatrici all'altezza di rappresentare l'Italia ma che non hanno dimostrato il loro vero valore: su tutte Valentina, ma la stessa juventinaè apparsa poco in forma, discorso analogo per Manuela. Tutte giocatrici da cui ci si aspetta decisamente di più.