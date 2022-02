Le parole della ct Milena Bertolini, dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca in Algarve Cup, grazie ad un gol della bianconera Bonansea, ai canali ufficiali della FIGC:



"È stata una vittoria sofferta. Ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono state buone indicazioni per l’imminente futuro".