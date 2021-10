Una vittoria netta: 5-0 alla Lituania, con tre bianconere in gol. Cernoia, Gama e Caruso protagoniste nel successo dell'Italia Femminile nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2023: le azzurre restano a punteggio pieno nel girone, a quota 12 punti insieme alla Svizzera. Al termine della partita, la soddisfazione del C.T. Milena Bertolini: "Fare tre punti non è mai scontato, concretizziamo ancora poco ma ci prendiamo i 5 gol e la buona prestazione. La Lituania? Un avversario diverso rispetto alla Croazia, abbiamo preso spunto da quella partita e si sono viste buone cose. Quando trovi le squadre chiuse devi riuscire a giocare in ampiezza ma anche con gli inserimenti. Possiamo osare e fare ancora meglio: la strada è quella giusta". Sulla qualificazione: "È un girone complicato - conclude - passa solo la prima e le altre fanno i playoff. Cercheremo di vincerle tutte".