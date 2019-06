L'Italia femminile è ai quarti di finale del Campionato del Mondo. Un grande risultato per le azzurre, che meritano di festeggiare e allo stesso tempo non devono precludersi nessun traguardo: questa squadra è fortissima. E lo sa bene anche Milena Bertolini, coach dell'Italia, che così ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Risultato grandissimo. Nel calcio non c'è solo quello, ci sono tanti aspetti. Le ragazze si sono aiutate nelle difficoltà. Le ragazze sono state ciniche. Regalo? Ce lo siamo fatte tutto. E' una soddisfazione enorme, siamo contente perché stiamo facendo grandi cose. Italia sempre più innamorata? Mi fa piacere, abbiamo bisogno del calore del Paese, abbiamo bisogno di tutto per far bene e per coprire dei gap che abbiamo".