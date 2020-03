Il ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, ha commentato così la scelta della federazione di non far giocare la finale di Algarve Cup a a causa dell'emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole con un post su Instagram: "Dispiace non giocare la finale, le ragazze hanno disputato un buon torneo ed erano pronte a confrontarsi con la forte Germania per mettersi alla prova e capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita; dispiace per tutti i nostri tifosi/tifose che sentiamo sempre molto vicini, ma il rischio di non rientrare in Italia e stare con i nostri affetti era troppo elevato. Ritorniamo con la consapevolezza che il movimento calcistico femminile italiano sta crescendo grazie al lavoro di squadra, Federazione e Club".