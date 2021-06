A Ferrara l'Italia del c.t. Milena Bertolini ha battuto in amichevole la temibile Olanda (priva però della punta di diamante Miedema) per 1-0, in un gol confezionato interamente dalle campionesse d'attacco della Juventus Women. Un rigore procurato da Barbara Bonansea al 14' e trasformato da bomber Cristiana Girelli. Una platonica "vendetta" per il quarto di finale dei Mondiali 2018 in cui le oranje dominarono le azzurre e passarono il turno. Si conferma consistente la presenza juventina nella Nazionale italiana, anche quando si tratta di calcio femminile.