Al termine del match vinto dall'Italia contro l'Estonia per 4 a 0, Alberico Evani (in panchina al posto di Mancini contagiato dal coronavirus) è intervenuto ai microfoni della Rai: "Sapevamo che non potevamo sbagliare, sono partite dove hai solo da perdere. Abbiamo provato a giocare e non era facile perché lanciavano molto palla. Qualcosa di buono si è visto e c'è una qualità umana incredibile. In panchina Vialli faceva quello che di solito faccio io con Mancini e c'è stato questo collegamento che è andato bene. Potevamo fare anche meglio, questi ragazzi hanno grandi qualità. Pressing e gioco potevano essere migliori ma non si può sempre chiedere il massimo. Sono ragazzi che ho avuto nelle giovanili e la soddisfazione è doppia. A Reggio Emilia contiamo di riavere Mancini, abbiamo bisogno di lui".