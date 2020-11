Questo il commento a caldo di Alberico Evani, c.t. al posto di Roberto Mancini per queste ultime tre partite della Nazionale, dopo Bosnia-Italia 0-2: "Con Roberto ci sentiamo tutti i giorni, sa cosa succede in gruppo: i ragazzi gli hanno dato una bella soddisfazione. Il primo posto e il passaggio alla Final Four è importante anche per il confronto che ci aspetta con le squadre più forti d'Europa. Non vediamo l'ora, pensiamo di esserci avvicinati a quel livello. Vogliamo arrivare ai risultati tramite il gioco, ci alleniamo per questo da due anni a questa parte. I ragazzi sono stati meravigliosi: non avendo neanche il mister con noi, ha funzionato tutto. Prima che ottimi giocatori, sono ragazzi straordinari. Ho già detto loro 'grazie', solo questo si può fare quando si ottengono tre prestazioni così convincenti in un momento così complicato."