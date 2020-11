Ultima sosta per le Nazionali del 2020. Prima degli impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia, stasera gli Azzurri ospitano all'Artemio Franchi di Firenze la modesta Estonia: un match amichevole nella quale il c.t. Mancini (a casa per il Covid-19, al suo posto in panchina Alberigo Evani) può permettersi di far riposare i titolarissimi e far ruotare le "seconde linee" oppure giovani che sta tenendo d'occhio.

Qui di seguito la diretta testuale della partita:

23' - Disimpegno sanguinoso della difesa estone, palla a Grifo che aspetta il taglio di Lasagna per servirlo in area: l'attaccante dell'Udinese viene anticipato in maniera rude ma regolare da Mets

21' - Bernardeschi da destra scodella, Lasagna colpisce male di testa e Gagliardini la manca di un soffio

18' - AMMONITO D'AMBROSIO: Sapinen gli va via sulla fascia, lui in caduta blocca il pallone col braccio

14' - VANTAGGIO ITALIA! Bastoni imposta da dietro, palla per Lasagna che fa da sponda arretrata per Vincenzo Grifo, che lascia partire una traiettoria imprendibile: aplo-gol.

8' - Guizzo azzurro Bernardeschi da fuori col mancino, rasoterra centrale bloccato dal portiere

5' - L'Italia prova a combinare sulla destra con Grifo e Bernardeschi, gli Azzurri portano tante maglie nella metà campo estone

1' - Subito conclusione da fuori di Miller: deviazione, angolo per l'Estonia

ITALIA-ESTONIA 1-0

(14' Grifo)

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. A disp.: Cragno, Meret, Locatelli, Orsolini, Jorginho, Calabria, Ferrari, Luca Pellegrini, Pessina, Pellegri, Bonucci, El Shaarawy. All. Evani (Mancini assente)

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits; Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller, Marin; Sappinen. A disp.: Hein, Igonen, Kuusk, Tamm, Jarvelaid, Tur, Tunjov, Henri Anier, Sorga, Lilander, Lepik, Sinyavskiy. All. Voolaid

Arbitro: Rade Obrenovic (Slovenia)

AMMONITO: D'Ambrosio