Il primo tempo dell'Artemio Franchi ieri sera ha recitato 2-0 nell'amichevole tra Italia ed Estonia. Sugli scudi un ispiratissimo Federico Bernardeschi, vivace e incisivo come raramente lo si vede nella Juventus (autore del 2-0 e continuamente una spina nel fianco della retroguardia baltica). Del resto queste vetrine internazionali possono essere un'occasione imperdibile per recuperare quotazioni e fiducia in vista del proseguimento dell'attività con il club bianconero. E a dare una grossa mano a Bernardeschi ci ha pensato il compagno juventino Leonardo Bonucci, che dalla panchina continuava ad incitarlo: si è sentito nitidamente nelle prime battute della gara un "Puntalo Fede, puntalo Fede, cattivo". Mentre la Juventus in nottata gli ha rivolto i complimenti su Twitter.