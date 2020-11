L'Italia regola l'Estonia con un netto 3-0 nell'amichevole disputata al Franchi di Firenze. Contro un avversario modesto, l'Italia di mister Evani (Mancini è a casa col Covid) fa funzionare il pressing e soprattutto la catena di centrodestra, con Federico Bernardeschi migliore in campo. Doppietta per Grifo e sigillo di Orsolini.



SIRIGU 6 - Non gli arrivano tiri degni di nota



DI LORENZO 6,5 - Disciplinato e preciso



D'AMBROSIO 5 - Non è un centrale e si vede, soffre i duelli fisici​

80' CALABRIA sv



BASTONI 7 - Assume il ruolo di Bonucci con personalità



EMERSON 5,5 - Non riesce a incidere

71' LUCA PELLEGRINI 6 - Si propone subito ma non trova sbocchi



SORIANO 7 - La catena di destra funziona ed è soprattutto lui a combinare con Bernardeschi



TONALI 5,5 - Deve ancora smaltire la ruggine del minutaggio non altissimo col Milan

46' PESSINA 6,5 - Buon esordio tra le linee



GAGLIARDINI 7 - Lavoro oscuro nel primo tempo, ispirato playmaker nella ripresa



BERNARDESCHI 7,5 - Migliore in campo da esterno alto a destra (con licenza di accentrarsi): lotta, punta, segna

71' ORSOLINI 6,5 - Uno spunto dei suoi e guadagna il rigore del poker



LASAGNA 6 - Avulso, trova la sufficienza grazie alla sponda sul primo gol di Grifo

71' PELLEGRI 6 - Prova a inserirsi con vivacità



GRIFO 7,5 - Sblocca la gara con una perla assoluta e si prende con decisione il pallone per battere il rigore

80' EL SHAARAWY 6 - Si procura subito un'occasionissima, bravo il portiere a chiudere



EVANI 7 - Si ritrova a dirigere l'Italia da allenatore "titolare" e vede andare a segno Grifo, che fu una sua scoperta quando guidava l'Under 20. La squadra mette sul campo del Franchi idee chiare e dinamiche.