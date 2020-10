Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo il pari con la Polonia: ​"Titolare? Non mi sono sorpreso, quando vieni qui devi essere sempre pronto. In 10 giorni tre partite, io sono sempre pronto, quando l'ho saputo ero felice. Quando indosso questa maglia sto bene. Quando arrivo qua cambio testa, mi sento importante nel gruppo e gioco bene. Nel Chelsea non è così purtroppo, devo solo lavorare e fare il mio meglio.



Recupero come un gol su Lewandowski? Noi che siamo difensori con giocatori di questo livello dobbiamo essere sempre pronti. Porto con me questo quasi gol. Sono contento, per noi era importante non prendere gol e per tutto il reparto fermare Lewandowski.



Gol sfiorato? Questa sera sarà un po' lunga. Purtroppo non sono riuscito a segnare ma fa parte del gioco.



Rigore? Credo di sì su di me, ci poteva stare. Mi ha spostato un po' e non sono caduto subito. Non ho visto le immagini ma ci poteva stare".