Il pareggio contro la Bulgaria è un mezzo passo falso per l'Italia. Gli Azzurri, però, hanno qualcosa per cui sorridere, come riporta Opta: "35 - L’Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 35 partite: eguagliata la striscia europea della Spagna (35: 2007-2009). A livello mondiale, soltanto il Brasile ha fatto meglio (36: 1993-1996). Inarrestabile. #ItalyBulgaria".