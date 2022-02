I convocati in Nazionale da Roberto Mancini saranno a Coverciano al termine della 30ª giornata di Serie A. I giocatori saranno convocati per i playoff mondiali in programma il 24 e 29 marzo. La Lega Serie A ha stabilito oggi il calendario del 29° e del 30° turno, con quest'ultimo che resta fissato per il fine settimana del 20 marzo (ma spalmato su tre giorni). Questo determinerà un arrivo scaglionato tra venerdì sera e domenica sera, consentendo un maggiore spazio temporale per preparare le gare.