Ancora poche settimane e Roberto Mancini dovrà scegliere. Il ct il 2 giugno dovrà presentare la lista definitiva per l'Europe 2020 con i nomi di chi parteciperà alla competizioni itinerante. Tre portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti.



ITALIA A EURO2020



PORTIERI - Donnarumma, Sirigu, Gollini



DIFENSORI - Chiellini, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Florenzi, Spinazzola



In corsa: De Sciglio, D'Ambrosio, Di Lorenzo; Emerson Palmieri, Biraghi



CENTROCAMPISTI - Barella, Jorginho, Verratti, Sensi, Pellegrini



In corsa: Tonali, Castrovilli, Cristante



ATTACCANTI - Immobile, Belotti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi



In corsa: Kean, Orsolini.