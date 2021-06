Mancano una manciata di minuti all'inizio di Italia-Svizzera, seconda partita del gruppo A di Euro 2020. Le squadre sono in campo all'Olimpico per completare le operazioni di riscaldamento, in vista del fischio d'inizio del match in programma alle 21. Secondo quanto raccontato dall'inviato della Rai Alessandro Antinelli, Federico Chiesa - che non rientra nell'undici titolare - si sarebbe scaldato come se dovesse partire dal primo minuto, insieme ad Andrea Belotti. I due, quindi, sarebbero pronti a subentrare in caso di necessità.