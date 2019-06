Il Mondiale dell'Italia procede a gonfie vele: dopo la vittoria per 2-1 nella gara inaugurale con l'Australia, la Nazionale di Milena Bertolini ha replicato nella seconda uscita con la Giamaica. Il risultato? Tondissimo: un 5-0 che non lascia spazio ad altre interpretazioni, se non alla clamorosa qualità di questo gruppo. Gruppo formato soprattutto da giocatrici della Juventus, finora sempre decisive: nei 7 gol fatti sinora, tutti sono arrivati proprio da calciatrici della Vecchia Signora. Dopo la doppietta di Barbara Bonansea, ecco arrivati i gol di Cristiana Girelli e Aurora Galli. Non c'è che dire: è un Mondiale targato Juve.