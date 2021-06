Sarà Anthony Taylor l'arbitro per l'ottavo di finale degli Europei tra Italia e Austria. Una scelta, quella della Uefa, per la quale in molti, nell'ambiente azzurro, storcono il naso. Un fischietto inglese a Wembley, pochi giorni dopo la polemica a distanza tra il primo ministro Johnson e Draghi, che spinge per spostare la final four in una città diversa da Londra, in questi giorni travolta dalla variante Delta, che ha fatto schizzare nuovamente i dati sui contagi.



Una situazione ripresa in prima pagina anche dal Corriere dello Sport, che per questo è finito al centro della bagarre sui social con Zazzaroni bersagliato. Ecco nella nostra gallery alcuni dei commenti.