L'Italia dopo l'eliminazione sconvolgente di ieri sera per mano della Macedonia del Nord ora dovrà scendere di nuovo in campo. Stando a quanto riferito anche dallo stesso presidente Gravina in conferenza stampa gli azzurri scenderanno in campo martedì contro la Turchia in amichevole. I turchi sono stati sconfitti per mano del Portogallo che ora affronterà per la finale dei playoff la Macedonia del Nord.