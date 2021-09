Le parole di Di Lorenzo alla Rai: "Sono contento per questo primo gol, ma soprattutto per la vittoria perché era importante conquistare questi tre punti. Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli e continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni, continuare a giocare divertendoci. Ci sta essere un po’ appannati alla ripresa, ma oggi abbiamo fatto 5 gol e non possiamo che essere contenti. E’ un orgoglio il record delle 37 partite di imbattibilità, ma vogliamo continuare a ampliare questa striscia"