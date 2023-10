Il calcio italiano è finito al centro di una nuova bufera sul calcioscommesse, dove ci sono numerosi calciatori Azzurri che sarebbero stati coinvolti in questo caso. Ma è anche tempo di pensare al campo, dato che in questi 10 giorni l'Italia dovrà affrontare prima il Malta e poi l'Inghilterra per quelle che sono le gare di qualificazione ai prossimi Europei. Stando a quanto riportato da Sky, per la prima di queste due sfide, il ct Spalletti starebbe pensando di lanciare dal primo minuto i due bianconeri Kean e Locatelli, che al momento sembrano essere in vantaggio per una maglia da titolare.