Italia, le parole di Spalletti su Federico Chiesa

Luciano Spalletti,spiegando la scelta della convocazione, in conferenza stampa ha affrontato il tema riguardante il modulo con cui giocherà l'Italia e la posizione di Federico Chiesa: "Noi prima di tutto vorremmo fare qualcosa di non rigido, abbastanza libero. Dare questa possibilità di libertà di espressione al talento dei giocatori e al contempo avere una squadra organizzata. Più imprevedibilità c'è, più sorpresa diventa per i nostri avversari."Spalletti ha risposto anche alla domanda sul ruolo di Chiesa: "è quello che ha la vampata e la botta della fucilata nella notte, quando non sai da dove è arrivata. Può giocare anche a destra, può stare dentro anche se lui preferisce stare più esterno., non gli va portato troppo traffico intorno perché è negli spazi dell'uno contro uno che lui ha davvero la qualità cattiva con le sue vampate".