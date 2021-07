Capacità tecniche, intelligenza tattica, polmoni d’acciaio. Queste sono tutte caratteristiche che nel calcio, per usare un eufemismo, danno una grossa mano.La determinazione, la fame, quella implacabile, quella che porta a correre un centimetro in più dell’avversario, a non togliere mai la gamba, a mettere più forza nel contrasto decisivo.. Una rete da far vedere nelle scuole calcio, perché ha molto da insegnare.– proprio dalla mattonella che contro il Belgio fu di Insigne – preceduto da una corsa sfrenata per raggiungere la palla libera e anticipare i difensori della Roja, impegnati ad indietreggiare.CHIAVE JUVE - La Juve ha lasciato, a fine stagione, un Federico Chiesa in rampa di lancio. Lo ritrova, dopo una competizione di livello assoluto come l’Europeo, come uno dei giocatori migliori e più decisivi dell’intero panorama calcistico:. L’Euro 2020 del calciatore è la fase finale di una lunga esplosione durata un’intera stagione., dai tifosi bianconeri a quelli della Nazionale,compreso che ad inizio Europeo gli preferì. Anche in questo caso, ennesima dimostrazione del carattere del ragazzo, che con unghie, denti e gol si è conquistato la titolarità. Adesso la Juventus se lo gode perché, nel trambusto della transizione che sta avvenendo dalle parti della Continassa,