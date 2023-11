Federico Chiesa ha parlato anche in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord: "E' una partita dove dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo vincere e ci giochiamo la qualificazione. Vogliamo raggiungere il risultato a ogni costo, perché l'Italia deve giocare gli Europei del 2024. E' vero che la Macedonia rievoca brutti ricordi, ma in campo internazionale tutte le gare sono difficili"."La partita di domani sarà diversa da quella di Palermo, quella era un playoff. Anche se pure le due gare che ci aspettano assomigliano un po' a un playoff. Prima ci concentriamo su quella di domani, poi su lunedì. Sulle emozioni ricorda Palermo, ma in campo poi sarà una gara diversa. Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte di tutti e grande incitamento. Domani ci giochiamo una partita fondamentale. Abbiamo la responsabilità di doverci qualificare e mi aspetto grande carica".