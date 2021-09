Le parole di Federicoalla Rai nel post: "Non abbiamo portato a casa i 3 punti per pensare a domenica più sereni. Adesso andremo lì per giocare come all'Europeo. Ci è mancata un po' di brillantezza, loro hanno cominciato prima di noi. Anche stasera grande gioco e grandi i dee, i risultati arriveranno. Il gol emozione forte, ma io voglio vincere e oggi non l'abbiamo fatto e c'è rammarico. Dobbiamo pensare a vincere sempre e sto già pensando alla Svizzera, come tutti. La prima è sempre difficile, come anche lo scorso anno contro la Bosnia. Con il nostro gioco i risultati arriveranno con lo stesso entusiasmo che abbiamo sempre".