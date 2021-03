Il commento ai microfoni della Rai di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, subito dopo Italia-Irlanda del Nord 2-0:



LA PRESTAZIONE DEGLI AZZURRI - "Abbiamo vinto senza prendere gol, è stato un buon inizio con ottimo primo tempo e un paio magari di errori di troppo nel secondo, per stanchezza e superficialità. Ci è andata bene ma in ogni caso abbiamo meritato la vittoria: abbiamo creato e potevamo segnare di più. Nel complesso siamo soddisfatti di questo esordio nelle qualificazioni ai Mondiali. Siamo stati bravi anche perché loro sono bravi sulle seconde palle e sui calci piazzati, e noi siamo stati attenti soprattutto nei primi 45' minuti, dove abbiamo trovato più passaggi e spazi."



I PROSSIMI MATCH - "Ci aspettano due trasferte in Bulgaria e Lituania, sulla carta non troppo difficili però conosciamo bene le insidie a livello europeo. Fuori casa soprattutto è sempre tosta, stiamo concentrati! Giocarle tutte e tre? No dai vediamo come mi sento, intanto sono contento dell'inizio di stasera."



LA SODDISFAZIONE DEL CAPITANO - "Questo è proprio un bel gruppo ed è bello vedere, in questi tre anni, l'intercambiabilità dei giocatori senza che cambi il rendimento. Il mister ha tante frecce al proprio arco e alla fine l'importante è il risultato."