Giorgio Chiellini ha lasciato tutti con il fiato sospeso nella gara contro la Svizzera: dopo il gol annullato per un fallo di mano, il capitano dell'Italia e della Juventus è uscito al 23' del primo tempo per un problema all'adduttore della coscia sinistra. La speranza che non fosse nulla di grave è poi diventata una sensazione, e oggi è arrivata anche la conferma da parte del diretto interessato: "Per fortuna sto abbastanza bene - racconta lo stesso Chiellini in un'intervista al sito della Uefa - non è nulla di grave, ora riposerò qualche giorno e poi vedremo come starò. Sono riuscito a fermarmi in tempo, prima che la situazione peggiorasse".



LO SLITTAMENTO - "La Nazionale sta crescendo di partita in partita. Quando è stato annunciato che l'Europeo sarebbe slittato di un anno per il Covid ho subito detto che posticipare la competizione avrebbe aiutato l'Italia perché ci sono tanti giocatori che sarebbero diventati più maturi. E sta succedendo proprio questo. Ci saranno gare più complicate e nazionali più forti da affrontare, ma noi siamo pronti e scenderemo in campo sempre con serenità, entusiasmo ed equilibrio".



CON BONUCCI - Sul rapporto con Bonucci: "Gioco insieme a Leo da tanto tempo, è normale che tra noi ci sia un feeling speciale. Non serve neanche che ci guardiamo, ma anche gli altri difensori sono forti. Siamo un gruppo completo in ogni reparto e spero che la passione che mettiamo in campo venga trasmessa anche a casa. Per me è importante essere un punto di riferimento per tanti ragazzi, ma anche loro danno molto a me: tanto entusiasmo e quel pizzico di follia che quando si diventa maturi si perde; e verso la fine lo ritrovi, perché capisci che è l'unica strada per rimanere giovani e in un gruppo come il nostro. L'inno mi dà molta energia, anche se lo stadio non è pieno è molto importante giocare a Roma".



VERSO IL GALLES - "E' un'ottima squadra, sono contento per Ramsey che segnando sta ritrovando la continuità che non è riuscito ad avere alla Juve per colpa della sfortuna. E' un ragazzo fantastico. In generale conosciamo bene il Galles, sappiamo che giocano insieme da tanti anni e non hanno mai fatto grandi rivoluzioni. Saremo pronti per affrontarlo nel modo giusto".