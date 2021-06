Testa e cuore. E un po' di fortuna, e tanta fiducia nei compagni. Giorgio Chiellini potrebbe aver bisogno di più tempo per recuperare dal problema muscolare. Pur essendosi fermato al primo segnale di allarme, il capitano azzurro inizierà a correre questa mattina ma non è ancora tornato in gruppo. L'obiettivo sembra allora essere quello di temporeggiare per essere pronto - scongiuri - per gli eventuali quarti contro il Belgio, contro Lukaku.



ATTESA - Come racconta il Corriere dello Sport, Mancini potrà sostituirlo con Bastoni o con Acerbi, quest'ultimo più volte al fianco di Bonucci durante le qualificazioni. Bonucci che sarà il capitano della nazionale, cokme contro il Galles: a lui il compito di fermare Arnautovic. Chiellini punta direttamente Big Rom, a cui ha dato del filo da torcere nelle tante sfide tra Juve e Inter nella scorsa stagione e non solo.