Mancano due giorni (abbondanti) a Italia-Belgio e il ct Roberto Mancini ragiona sul suo undici. Nessuno sconvolgimento, ma una base solida, la stessa di sempre, a cui subentreranno in corsa alcuni giocatori come Pessina, Chiesa e Locatelli. A loro si aggiunge anche Giogio Chiellini, pronto a riprendersi il posto. Stando a quanto racconta la Gazzetta, infatti, il c.t. ha schierato Chiellini al fianco di Bonucci, e questa è una conferma ulteriore e importante: il capitano è pronto a riprendersi una maglia, al posto di Acerbi. Gli altri sono i soliti. Solo nell’ultima parte di allenamento - si legge - qualche variazione sul tema: Belotti per Immobile, Cristante per Jorginho, Locatelli per Verratti, Acerbi per Chiellini, insistendo sempre sugli altri.



E’ presto per considerarle scelte definitive, ma i segnali arrivano. Chiellini è pronto a riprendersi la sua centralità in questo Europeo e già ieri di lui si era detto quanto fosse particolarmente motivato, carico a molla.