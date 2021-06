L'Italia perde il suo capitano, sicuramente per un turno. Nel momento più bello Giorgio Chiellini si è dovuto fermare dopo 24' in grandissimo spolvero. Sembrava la versione più giovane e rinvigorita del super giocatore che guida la Juventus e la Nazionale e aveva anche segnato il gol del vantaggio, poi annullato. Annullato era stato anche Embolo, prima di corrucciare il viso e fermarsi, chiedendo il cambio. La prima sensazione, riportata già ieri sera, è quella di essersi fermato in tempo per evitare problemi peggiori. Contro il Galles non ci sarà, ma vorrebbe esserci nella sfida successiva, del 26 o 27 giugno. Gli esami di oggi chiariranno il tutto, ma un po' di preoccupazione c'è.



Come riporta la Gazzetta, per fortuna non è il polpaccio, perché sarebbe stato un guaio grosso, ma si tratta di una contrattura al flessore della coscia sinistra. E Chiellini stesso sembra rassicurare staff e compagni. Oggi gli esami e nuove indicazioni.