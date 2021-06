Giorgio Chiellini è il giocatore attorno al quale c'era più curiosità e apprensione in casa Italia in vista degli ottavi di finale degli Europei contro l'Austria. Da Sky Sport arriva oggi una notizia importantissima, in negativo: il capitano della Juventus, che già ha saltato tre quarti del match contro la Svizzera e non è sceso in campo col Galles a causa di un problema al flessore, in questi giorni stava provando a recuperare ma non ce l'ha fatta. Il responso è: Chiellini sarà assente a Wembley sabato sera. Al suo posto è pronto a giocare di nuovo Francesco Acerbi.