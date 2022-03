Il capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni della Rai in seguito all'eliminazione degli azzurri dal prossimo Mondiale. Le sue parole:



PARTITA - "Difficile da spiegare. Una buona partita, ci è mancato segnare. Non siamo stati presuntuosi e non credo ci si possa imputare. CI è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso dei miei compagni e della mia squadra, siamo però delusi, affranti e distrutti. Dobbiamo ripartire. È difficile commentare a caldo, rimarrà un grande vuoto e spero possa dare l'energia che abbiamo avuto negli anni scorsi per ripartire. Mi auguro sia ancora insieme al mister che è parte integrante. Mi auguro di tornare a vincere e a giocare questo benedetto Mondiale tra quattro anni che ci è mancato".



ANALISI - "Occasioni ne abbiamo avute, ci è mancato lo spunto. Siamo stati equilibrati, ci è mancato niente. Non è facile dal campo trovare gli spiragli che dall'alto sembrano facili. Non ho niente da imputare a questo gruppo che anche oggi ce l'ha messa tutta. Non è il momento adesso di chiedersi se sarà la mia ultima partita in Nazionale questa, penso si debba giocare ancora la prossima".