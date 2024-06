Questa è la domanda che molti italiani e non si pongono, nel pieno dell'Europeo di Germania. Il CT degli azzurri Luciano Spalletti ha risposto alla domanda intervistato da Sky Sport. Le sue parole:"Secondo me ne abbiamo più di uno, Scamacca, Retegui, Barella, Dimarco, poi secondo me li sanno battere anche Calafiori e Jorginho. Il rigorista è uno di questi qui, perché poi quando si va lì sul dischetto se ne dicono uno-due, chi non se la sente deve avere sempre quello di scorta".