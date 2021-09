Al fischio d'inizio della partita tra Svizzera e Italia, Giorgio Chiellini ha fatto registrare un record, come riporta il sito dell'Uefa: "Chiellini è pronto a far registrare la sua 113esima presenza con la maglia degli Azzurri, il che significa che scavalcherà la leggenda della Juventus Dino Zoff e diventerà il sesto assoluto tra i giocatori maschili con più presenze in nazionale.".