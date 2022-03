Oltre il danno, la beffa. Guarito dal Covid-19 poche ore prima della gara contro la Macedonia del Nord, Manuel Locatelli attendeva con ansia di potersi unire alla Nazionale azzurra per la fase finale degli spareggi per il Mondiale, ma per lui il sogno si è infranto ancora prima di iniziare: il centrocampista della Juve ha seguito la gara di ieri sera in tv da Coverciano, dove si era spostato una volta terminato l'isolamento domiciliare. Ora sarà a disposizione per l'amichevole contro la Turchia, che però dopo l'umiliazione di Palermo sarà probabilmente più fastidiosa che inutile.