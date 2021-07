Dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto Mancini raggiunge ilFIFA. ​Prima di cominciare l'avventura europea, l’Italia era al settimo posto, ma nel momento in cui Mancini è diventato ct, nel maggio del 2018, gli Azzurri erano addirittura ventesimi. La Nazionale non si trovava così in alto in classifica da marzo 2013, quando con il ct Prandelli la squadra arrivò in finale dell'Europeo (partita poi persa 4-0 conto la Spagna). Con le qualificazione per i prossimi Mondiali del 2022, la Nazionale punterà a salire sul podio, occupato in questo momento da Belgio, Brasile e Francia.