Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato della pochezza fisica del centrocampo dell'Italia: "Piccoli e azzurri, tendenti al blu. Sabato sera a molti nostri nazionali mancava solo il berretto frigio che durante la Rivoluzione francese divenne il simbolo della libertà. In effetti i magnifici puffi del Mancio di libertà ne hanno avuta davvero poca: la sfida con l’Austria li ha visti vincenti nel punteggio, ma perdenti atleticamente per almeno un centinaio di minuti. Da anni nel calcio - soprattutto quando si alza l’asticella - i chili e i centimetri incidono sensibilmente. Sia chiaro, non innesco la retromarcia rinnegando i giudizi espressi nei giorni scorsi: il centrocampo formato da Barella, Jorginho e Verratti lo trovo intrigante e piacevole. Nell’occasione, però, rilevo che ha subìto la superiorità degli avversari sul piano dei contrasti, della corsa e della spavalderia".