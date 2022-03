Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Franco Causio ha parlato anche della Nazionale Italiana sottolineando la mancanza del blocco Juve. Ecco il suo pensiero: "Manca, è vero. In Argentina eravamo 10 juventini, così come in Spagna. Il CT deve essere aiutato. Se guardiamo le prime cinque in classifica in Serie A vediamo che non ci sono italiani. Prima c'era anche il blocco Milan, in Nazionale, adesso non c'è niente".