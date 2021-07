Franco Carraro ha rilasciato a Radio CRC una dichiarazione che riguarda da vicino non solo i colori azzurri ma anche quelli bianconeri: "Questa Italia è una squadra fantastica, abbiamo il gioco, manca un marcatore eccezionale come centravanti, ma sappiamo metterla dentro quanto è il caso. Abbiamo il 50% di probabilità di vincere.Mancini è invece molto apprezzabile perché non ha un 'blocco' su cui contare, ha calciatori che provengono da otto squadre diverse, ma ha dato loro un gioco".