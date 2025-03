Italia, Cambiaso ancora a parte: le sue condizioni e cosa filtra per la Germania

Getty Images

Cambiaso si allena a parte: le sue condizioni

Prosegue il momento non facile perche da dicembre è stato costretto a fare i conti con i problemi fisici legati alla caviglia. L'esterno della Juventus è stato fermo per diverso tempo, poi è rientrato prima di dover dare di nuovo forfait. Per il giocatore bianconero, rientrato a completa disposizione nelle utlime settimane, c'è stato l'infortunio nel finale diin cui è uscito dal campo senza riuscire a camminare.Per fortuna gli esami hanno escluso problemi seri per Luciano Spalletti ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania. Il giocatore anche nell'allenamento odierno dell'Italia ha svolto un lavoro differenziato, così come Zaccagni. Non è quindi rientrato ad allenarsi con il resto del gruppo, segnale di come ancora non sia al 100%.

Cambiaso recupera per Italia-Germania?

Domani l'Italia affronterà la Germania a San Siro nei quarti di finale di Nations League e a questo punto aumentano le possibilità che Cambiaso non riesca ad andare neanche in panchina per il match. L'ex Bologna però potrebbe recuperare per la partita di ritorno, in programma domenica 23. Spalletti spera di averlo per la partita in Germania. Ovviamente anche la Juventus è molto attenta alla situazione e spera di ritrovare il giocatore in buone condizioni per il finale di stagione, a partire dal match con il Genoa.