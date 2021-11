L'di Mancini continua a perdere pezzi: dopo gli infortuni di Immobile e Chiellini, che hanno saltato la partita contro la Svizzera, il Ct deve rinunciare anche a Bastoni e Calabria. E se per rimpiazzare i due difensori centrali era già stato convocato Ferrari del Sassuolo, al posto dell'esterno rossonero oggi è stato chiamatodell'Atalanta, che dunque prenderà parte alla spedizione degli azzurri a Belfast, dove lunedì sera è in programma la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.