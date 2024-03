Il difensore dell'Italia, Alessandro Buongiornom ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai nel pre partita della sfida contro il Venezuela.'Noi dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e ogni modulo, poi in futuro vedremo anche in base agli avversari. La Nazionale era tanto che non veniva in America, vogliamo dare il massimo per i tifosi che sono venuti qua oggi'.