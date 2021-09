L'allenatore della, Jasen, ha commentato il post partita contro l'Italia: "Dobbiamo partire da questo risultato, sappiamo che il cammino sarà lungo, ma questa è stata certamente una gara importante. L'Italia è un avversario storicamente tosto per noi, però questo può essere un riconoscimento per il nostro lavoro. Firenze è la città del cuore per la mia famiglia che vive proprio qui. E' presto per dire che il rinascimento parte da questa partita, ma io ho fiducia. Abbiamo tanti giovani e la nostra difesa stasera era composta da tre giocatori giovanissimi, un 2002 e due '99, saranno loro a trainare la nostra risalita".