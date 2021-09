Nella distinta distribuita prima della partita tra Italia e Bulgaria non compare il nome del neo acquisto della Juventus: Manuel Locatelli. La sua assenza non è dettata da scelta tecnica, niente del genere. Il centrocampista non potrà essere della partita perché squalificato, a causa della somma di ammonizioni. Locatelli tornerà disponibile dal prossimo match contro la Svizzera.