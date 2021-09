Dopo il trionfo ad Euro 2020, l'Italia torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Questa sera, alle 20:45, la Nazionale di Mancini scende in campo per affrontare la Bulgaria, nella gara che vale il quarto turno del girone C. L'Italia, in questo momento, è prima in classifica con 9 punti e una vittoria, questa sera, darebbe un ulteriore vantaggio nella corsa ad un pass per la competizione mondialiItalia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.Bulgaria (4-3-3): Georgiev; Hristov A., Antov, Hristov P., Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Iliev, Yomov.