Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della partita tra, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nell'undici schierato da Roberto Mancini, saranno due gli juventini in campo dal primo minuto: in difesa gioca Bonucci, mentre davanti il ct propone Chiesa nel tridente. In panchina, invece, sono presenti Chiellini e Bernardeschi.