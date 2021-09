L'Italia non riesce ad andare oltre l'1 a 1 contro la Bulgaria. La squadra azzurra comanda il gioco, attacca, ma manca di incisività in fase di finalizzazione. Una mancanza che costa cara alla squadra di Mancini, che esce dal Franchi con un solo punto in tasca.– Non ha colpe sul gol subìto, per il resto mai impegnato– Molto male nell’occasione del gol del pari della Bulgaria, completamente travolto dal diretto avversario: un errore che costa caro (Dal 62’– Ammonizione ingenua a pochi minuti dal suo ingresso in campo, si fa anticipare nettamente dall’avversario)– Prova di sostanza in fase difensiva, egregio il suo apporto in costruzione, come al solito– Divide le colpe con Florenzi nel gol del pari bulgaro: Iliev si trova a colpire nell’area piccola praticamente da solo– Avanti e indietro sulla sinistra, trova il fondo con una certa costanza ed è pericoloso anche quando taglia in mezzo al campo (Dal 90's.v.)– Strappa palloni in mezzo al campo con la consueta cattiveria agonistica (Dal 62’– Trova spazio tra le linee e dal momento del suo ingresso in campo diventa uno dei più pericolosi per gli Azzurri)– Quando c’è confusione in mezzo al campo, basta un suo intervento a riportare ordine e dare ritmo alla squadra, ma manca lo spunto– Si limita al compitino per ampi tratti di match, quando si accende, però, trova spazi dove altri non ne immaginano nemmeno, il problema è che succede di rado– È il migliore degli azzurri, e la palma di MVP non è più una notizia. Il gol del momentaneo vantaggio è una perla che impreziosisce una prestazione maiuscola– Manca un po’ di cattiveria in fase di finalizzazione, ma fa un buon lavoro di sponda dentro l’area, assistendo bene i compagni, come in occasione del vantaggio di Chiesa (Dal 74’- Entra con la voglia di mettere la firma sul match, tanto impegno ma non riesce a far male)– Mette in mostra le grandi doti tecniche che possiede, crea più volte scompiglio nella difesa avversaria, ma non trova la via della rete (Dal 74’- Dà brio alla manovra offensiva)All.– La prima nel post Euro 2020 è un mezzo passo falso: l'Italia inizia bene ma paga un errore difensivo e non riesce a riportarsi avanti contro una modesta Bulgaria