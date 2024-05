Dopo le parole d i Luciano Spalletti in conferenza stampa, anche Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale, ha commentato la scelta di convocare Nicolò Fagioli: "In Fagioli ha visto qualità che non vedeva negli altri giocatori. Può essere un'arma in più. Non capisco perché penalizzare oltremodo un ragazzo che ha già dimostrato di aver pagato i propri errori. Andare sempre alla ricerca del pettegolezzo è una cosa che gli italiani dovrebbero togliersi”. Questo quanto dichiarato dall'ex portiere della Juve a Rai Due. Spalletti aveva spiegato i motivi della scelta di chiamare il centrocampista della Juventus. Ovvero motivi esclusivamente tecnici.