L’Italia ha già lanciato due messaggi importanti al Mondiale femminile, superando prima l’Australia e poi la Giamaica: due successi che valgono il primo posto nel gruppo C, risultato da blindare nell’ultimo match della fase a gironi contro il Brasile.



DOVE VEDERLA - Le azzurre di Milena Bertolini, trascinate dal blocco Juve (Bonansea e Galli sono a quota 2 gol, Girelli è reduce da una tripletta show) saranno in campo questa sera alle 21 contro la nazionale verdeoro. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma Rai Play. Per gli abbonati Sky, il match sarà visibile ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, oltre che sul servizio di streaming Sky Go.